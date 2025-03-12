Алсу честно ответила на вопросы о личной жизни

"Времени на мужчин нет": Алсу честно ответила на вопрос о личной жизни
Алсу. Фото: t.me/alsouofficial
Девушка переживает новую волну популярности

После развода популярная певица Алсу полностью сосредоточилась на работе. Певица призналась, что у нее настолько плотный график, что времени на личную жизнь просто не остается. Она постоянно гастролирует, записывает новые песни, участвует в съемках, и все это приносит ей настоящее удовольствие.

"Я вся в работе – много гастролирую, у меня почти каждый день съемки, записи. И за всем этим времени на мужчин уже не остается – некогда, честно!" – рассказала звезда во время беседы с корреспондентом женского журнала "Клео.ру".

На вопрос о свиданиях Алсу ответила, что последнее было пару недель назад, но, по ее словам, оно прошло не слишком удачно. Она отметила, что знакомится в основном через друзей, а случайные люди для нее редкость.

Что касается будущего, певица не исключает возможности снова выйти замуж, но подчеркнула, что для нее в отношениях важна только любовь. Если судьба сведет ее с правильным человеком – отлично, но если этого не случится, она не станет переживать, ведь в ее жизни и так много интересного.

К слову, недавно артистка неожиданно набросилась на популярного комика после неудачной шутки.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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