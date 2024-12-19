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Скандал вокруг развода Алсу и Яна Абрамова не утихает – недавно дров в него подкинул адвокат бизнесмена Александр Добровинский, который сообщил о новом возлюбленном у певицы, но решил не разглашать его имя. Позже артистка отреагировала на это, заявив, что ей и самой было бы интересно узнать такие подробности о себе.
В итоге Алсу устала от всех сплетен, распространяемых правозащитником, и выразила негодование на своей странице в соцсетях. Она обратилась к бывшему мужу, призвав его одуматься и наконец здраво посмотреть, каким бизнесмена видит общественность из-за таких новостей.
"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно врет и выставляет себя и его на посмешище. Зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк?" – вопрошает певица.
Знаменитость решила дать своему бывшему мужу совет перед Новым годом – перестать обижать женщин. А Добровинского она призвала задуматься об уходе на пенсию.
Ранее Алсу возмутилась слухами, что Абрамов закрутил роман с ее близкой подругой. В Сети появились фотографии, на которых бизнесмен обнимается с Яной Юхановой. Позже оказалось, что этот снимок был сделан самой певицой, которая тоже находилась на отдыхе.
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