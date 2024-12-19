"Для кого этот цирк?": Алсу публично обратилась к бывшему мужу

"Для кого этот цирк?": Алсу публично обратилась к бывшему мужу
Алсу и Ян Абрамов. Фото: АГН "Москва"
Артистка дала совет бизнесмену на будущее

Скандал вокруг развода Алсу и Яна Абрамова не утихает – недавно дров в него подкинул адвокат бизнесмена Александр Добровинский, который сообщил о новом возлюбленном у певицы, но решил не разглашать его имя. Позже артистка отреагировала на это, заявив, что ей и самой было бы интересно узнать такие подробности о себе. 

В итоге Алсу устала от всех сплетен, распространяемых правозащитником, и выразила негодование на своей странице в соцсетях. Она обратилась к бывшему мужу, призвав его одуматься и наконец здраво посмотреть, каким бизнесмена видит общественность из-за таких новостей.

"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно врет и выставляет себя и его на посмешище. Зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк?" – вопрошает певица.

Знаменитость решила дать своему бывшему мужу совет перед Новым годом – перестать обижать женщин. А Добровинского она призвала задуматься об уходе на пенсию.

Ранее Алсу возмутилась слухами, что Абрамов закрутил роман с ее близкой подругой. В Сети появились фотографии, на которых бизнесмен обнимается с Яной Юхановой. Позже оказалось, что этот снимок был сделан самой певицой, которая тоже находилась на отдыхе.

Источник: соцсети
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