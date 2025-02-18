Алсу захотела закрыть Абрамову выезд из России

Алсу придумала жесткий способ отомстить бывшему мужу
Алсу. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость намерена наказать бизнесмена после слухов о многочисленных изменах

Бракоразводный процесс Алсу, судя по сообщениям источников, еще очень далек от завершения. Артистка полна решимости наказать бывшего супруга за все, что ей пришлось перенести в этом браке, поэтому ее адвокаты буквально завалили исками защитников Абрамова.

Перед предстоящим заседанием по делу о разделе имущества в конце февраля певица подала два обращения в Савеловский райнонный суд. В первом Алсу потребовала, чтобы ее бывшему супругу ограничили выезд за пределы России, однако оснований для такого решения не нашли. Второе касалось действий с недвижимостью, которую бизнесмен купил в период с 2023 по 2024 года.

Представители Алсу попросили наложить на объекты арест и запретить совершать с ними какие-либо манипуляции. Известно, что все было куплено Абрамовым, но записано на третьи лица – журналисты допускают, что речь может идти о детях или близких родственниках пары. Среди недвижимости дом на более чем 650 квадратов, земельный участок на 4 га и несколько жилых помещений.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", по этому пункту суд удовлетворил требование адвокатов и включил его в состав совместно нажитого имущества, которое предстоит поделить в процессе развода.

Ранее Алсу заявила, что адвокат ее бывшего супруга постоянно делает странные вбросы в прессу, выставляя бизнесмена на посмешище. 

Источник: СтарХит
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