Алсу заявила, что не собиралась разводиться с Абрамовым

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Весной прошлого года известная российская исполнительница Алсу объявила о расставании с Яном Абрамовым, а в конце лета их брак официально расторгли. Несмотря на это, судебные разбирательства по разделу имущества продолжаются.
Недавно певица стала гостьей развлекательной телепередачи, где поделилась своими мыслями о разводе. Ведущий Павел Воля задал ей вопрос о брачном договоре, который мог бы помочь избежать многих сложностей. Девушка призналась, что даже не задумывалась о таком варианте, поскольку всегда верила, что ее брак будет единственным и навсегда. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
Она рассказала, что выходила замуж по любви и не могла представить, что когда-то их семья распадется. Однако жизнь сложилась иначе.
Сейчас знаменитость полностью погружена в работу и старается заново выстраивать свою самостоятельную жизнь после 18 лет в браке.
К слову, на этом шоу звезда неожиданно набросилась на комика после неудобной шутки.
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