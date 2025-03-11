Алсу заявила, что не собиралась разводиться с Абрамовым

Девушка поделилась личными переживаниями

Весной прошлого года известная российская исполнительница Алсу объявила о расставании с Яном Абрамовым, а в конце лета их брак официально расторгли. Несмотря на это, судебные разбирательства по разделу имущества продолжаются.

Недавно певица стала гостьей развлекательной телепередачи, где поделилась своими мыслями о разводе. Ведущий Павел Воля задал ей вопрос о брачном договоре, который мог бы помочь избежать многих сложностей. Девушка призналась, что даже не задумывалась о таком варианте, поскольку всегда верила, что ее брак будет единственным и навсегда. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Она рассказала, что выходила замуж по любви и не могла представить, что когда-то их семья распадется. Однако жизнь сложилась иначе.

Сейчас знаменитость полностью погружена в работу и старается заново выстраивать свою самостоятельную жизнь после 18 лет в браке.

К слову, на этом шоу звезда неожиданно набросилась на комика после неудобной шутки.