Психолог Абравитова заявила, что Алсу будет тяжело в новых отношениях

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Психолог Марианна Абравитова высказала мнение, что исполнительнице Алсу будет сложно начать новые отношения после развода. По словам специалиста, ей предстоит переосмыслить свои взгляды на жизнь и отношения.
Эксперт подчеркнула, что девушка, вероятно, с детства воспринимала брак как нечто вечное и неизменное, что могло повлиять на ее восприятие семейной жизни. Из-за этого певица сейчас испытывает сильное чувство вины, считая себя ответственной за распад семьи.
Эксперт по душевным терзаниям отметила, что звезде важно осознать: в проблемах внутри брака всегда виноваты оба партнера, а не только один человек. Психолог добавила, что певице будет непросто принять этот факт и отпустить прошлое.
По ее словам, такой процесс требует времени и работы над собой, но это необходимый шаг для того, чтобы двигаться дальше и строить новые, здоровые отношения.
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