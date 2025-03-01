Психолог Абравитова заявила, что Алсу будет тяжело в новых отношениях

Почему Алсу будет тяжело с мужчинами – оценка психолога
Фото: соцсети
К личной жизни звезды приковано пристальное внимание

Психолог Марианна Абравитова высказала мнение, что исполнительнице Алсу будет сложно начать новые отношения после развода. По словам специалиста, ей предстоит переосмыслить свои взгляды на жизнь и отношения.

Эксперт подчеркнула, что девушка, вероятно, с детства воспринимала брак как нечто вечное и неизменное, что могло повлиять на ее восприятие семейной жизни. Из-за этого певица сейчас испытывает сильное чувство вины, считая себя ответственной за распад семьи.

Эксперт по душевным терзаниям отметила, что звезде важно осознать: в проблемах внутри брака всегда виноваты оба партнера, а не только один человек. Психолог добавила, что певице будет непросто принять этот факт и отпустить прошлое.

По ее словам, такой процесс требует времени и работы над собой, но это необходимый шаг для того, чтобы двигаться дальше и строить новые, здоровые отношения.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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