Алсу набросилась на комика Соболева после неудачной шутки в ее адрес

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Во время выпуска телепроекта "Шоу Воли" произошел неожиданный инцидент между недавно завершившей бракоразводный процесс исполнительницей Алсу и комиком Ильей Соболевым.
В рамках шоу девушке предложили принять участие в "грязном биатлоне" – ведущие зачитывали провокационные шутки, а если гостья испытывала раздражение, то могла бросить в них предмет. Девушку заранее предупредили, что будут шутить на острые темы, включая карьеру и личную жизнь Алсу.
Соболев позволил себе высказывание о том, что пик популярности звезды был где-то 25 лет назад. Эта фраза вызвала у нее резкую реакцию. Артистка не сдержалась и в ответ ударила хохмача.
Шутка оказалась слишком острой для артистки, хотя формат программы предполагал подобные моменты. Впрочем, звезды все обернули в шутку и продолжили развлекать публику.
Украинец посмел накинуться на США
Государственный деятель готов к решительным действиям