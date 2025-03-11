Алсу набросилась на комика Соболева после неудачной шутки в ее адрес

Алсу набросилась на известного комика после неудачной шутки в ее адрес
Алсу. Фото: соцсети
Слова юмориста задели девушку

Во время выпуска телепроекта "Шоу Воли" произошел неожиданный инцидент между недавно завершившей бракоразводный процесс исполнительницей Алсу и комиком Ильей Соболевым.

В рамках шоу девушке предложили принять участие в "грязном биатлоне" – ведущие зачитывали провокационные шутки, а если гостья испытывала раздражение, то могла бросить в них предмет. Девушку заранее предупредили, что будут шутить на острые темы, включая карьеру и личную жизнь Алсу.

Соболев позволил себе высказывание о том, что пик популярности звезды был где-то 25 лет назад. Эта фраза вызвала у нее резкую реакцию. Артистка не сдержалась и в ответ ударила хохмача.

Шутка оказалась слишком острой для артистки, хотя формат программы предполагал подобные моменты. Впрочем, звезды все обернули в шутку и продолжили развлекать публику.

Источник: "Шоу Воли" ✓ Надежный источник

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