Как выглядит певец Носков после тяжелого инсульта – свежее фото

Исполнитель хита "Это здорово" страдает из-за больших проблем со здоровьем

Теледива Екатерина Стриженова посетила концерт знаменитого российского певца Николая Носкова, организованный к 8 Марта, и поделилась кадрами с мероприятия. Она отметила, что исполнитель продолжает выступать, несмотря на тяжелое испытание, которое выпало на его долю.

На кадрах перенесший тяжелый инсульт артист сидит в кресле, улыбается и принимает теплые слова от поклонников. Теледива вручила ему букет цветов и поцеловала в голову, выразив восхищение стойкостью знаменитости. Она подчеркнула, что артист не зря боролся за возможность снова выйти на сцену, ведь люди купили билеты и очень хотели побывать на выступлении звезды.

Телеведущая также передала певцу пожелания от поклонников и зачитала добрые слова, которые они оставляли в комментариях. Многие выразили восхищение его силой духа и пожелали здоровья.

Артист перенес инсульт семь лет назад. Из-за недуга у звезды все еще парализована правая сторона тела, а также возникают проблемы с речью.

Напомним, недавно стало известно о подготовке покушения на жизнь знаменитого шоумена. С мужчиной хотела разделаться его собственная жена.