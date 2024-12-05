Умер известный российский диетолог и ведущий Ковальков

Умер известный российский ведущий: стал неузнаваем перед смертью
Алексей Ковальков. Кадр Rutube
Мужчина страдал от онкологии последние три года

Ушел из жизни знаменитый российский диетолог и ведущий Алексей Ковальков. Ему было 62 года. Ранее он долго боролся с онкологическим заболеванием, а врачи не давали ему больше 1,5 лет жизни.

Ковальков прославился после того, как ему удалось похудеть на 80 килограммов. Он стал вести лекции о диетологии, давать интервью с советами о сбросе лишнего веса, а также основал собственную клинику. Среди его известных клиентов были Любовь Успенская, Ольга Картункова, Алена Апина, Ирина Пегова и другие звезды.

Зрителям он известен в качестве консультанта в популярных передачах на ТВ. Например, "Среда обитания", "Контрольная закупка", "Вкус жизни". Также у него была собственная рубрика на радио "Маяк", Ковальков вел шоу на "Домашнем".

Каким именно видом онкологии диетолог страдал, не сообщается. Перед смертью он дал одно из последних интервью, став совершенно неузнаваемым от последствий болезни и ее лечения.

Алексей Ковальков. Кадр News.ru

Ранее стало известно о кончине известного шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина за границей.

Источник: News.ru
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