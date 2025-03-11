Жену шоумена Гудвина задержали по обвинению в покушении на его жизнь

Женщину вывели на чистую воду

Супруга американского телеведущего Аарона Гудвина Виктория была схвачена правоохранителями 6 марта по обвинению в попытке организовать убийство благоверного.

Следствие утверждает, что еще осенью прошлого года 32-летняя женщина вступила в контакт с зеком, который ранее совершал преступления и содержался за решеткой во Флориде. В переписке с ним она обсуждала возможные способы устранения избранника, подчеркивая, что не хочет разводиться, а намерена "стать вдовой".

По данным расследования, кровожадная дама передавала киллеру информацию о передвижениях супруга и обещала выплатить ему 11,5 тысяч долларов после выполнения "заказа". Однако преступный сговор раскрыли сотрудники тюрьмы, обнаружив у зека телефон и изучив содержимое сообщений.

После задержания женщина отвергла обвинения, заявив, что это были всего лишь "фантазии" о жизни без мужа. Суд временно отпустил ее под залог в 100 тысяч долларов.

Аарон Гудвин, известный по программе "Призрачные приключения", связал себя узами брака с жестокой женщиной летом 2022 года. Отмечается, что состояние шоумена оценивается в 1,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, его тело 10 дней пролежало в квартире.