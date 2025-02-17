В 19 лет умерла известная певица, звезда шоу "Ты супер!" Абдуллаева

Россияне были в восторге от голоса молодой исполнительницы

Ширин Абдуллаева, звезда популярной российской развлекательной телепередачи "Ты супер!", завершила свое земное пребывание в возрасте 19 лет.

Жуткая трагедия поразила поклонников знаменитости – в России полюбили узбекскую девушку с чарующим голосом. Причиной того, что жизнь молодой певицы внезапно оборвалась, стал менингит.

Знаменитость появилась на свет 14 декабря 2005 года в узбекском городе Наманган. В молодости она проявляла большой интерес к учебе и спорту. Девушка отучилась в Пекинском университете Цинхуа на факультете соцнаук, а в 2024 году вернулась в родную страну, продолжив обучение там.

Помимо учебы, талантливая артистка была увлечена боевыми искусствами Шаолиня и свободно владела несколькими языками: русским, английским и китайским. В 2021 году певица приняла участие в популярном российском телешоу "Ты супер!" на телеканале НТВ, где продемонстрировала превосходные вокальные данные и талант. Она дошла до полуфинала, что принесло ей широкое признание и любовь зрителей.

Трагическая смерть молодой знаменитости потрясла поклонников, у девушки были все шансы покорить международный музыкальный Олимп.

К слову, ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России. Жизненный путь знаменитости оборвался в родном Петербурге.