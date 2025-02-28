Алсу заметили в объятиях Константина Крюкова на природе

Новый роман? Разведенную Алсу застукали в объятиях известного мужчины
Алсу. Фото: соцсети
По социальным сетям уже поползли разнообразные слухи

Популярную исполнительницу Алсу заметили в компании актера Константина Крюкова во время прогулки на природе. На опубликованных фотографиях видно, как артисты обнимаются в лесу, что вызвало вопросы у поклонников.

Напомним, в 2024 году Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после череды скандалов – мужчину подозревают в неверности. Адвокат предпринимателя ранее заявлял, что у девушки появился новый возлюбленный, но она опровергала подобные слухи. Однако теперь в Сети появились снимки, которые тут же породили разговоры о ее близких отношениях с Крюковым.

Примечательно, что актер уже много лет состоит в браке, а в 2023 году он и его супруга стали родителями. Пока неясно, что именно связывает Алсу и Крюкова – возможно, они просто вместе работают над клипом или телевизионным проектом.

Сами знаменитости пока предпочитают не комментировать ситуацию, оставляя поклонников гадать о природе их отношений. Пикантную фотографию публикует издание "7Дней".

К слову, ранее Алсу раскрыла причину своего успеха в шоу-бизнесе.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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