Умерла знаменитая советская актриса Говорова, вдова Виктора Павлова

Уход звезды стал трагедией для всей страны

В культурной сфере нашей страны произошла большая трагедия. Завершился земной путь популярной советской артистки Татьяны Говоровой, жены легенды советского кинематографа Виктора Павлова. Как сообщают источники, причиной трагического события стали проблемы с сердцем.

По имеющимся данным, 84-летней знаменистости стало дурно, и она была доставлена в карету скорой. Медики пытались сохранить жизнь звезды по дороге в больницу, однако спасти женщину не удалось – она скончалась накануне, 9 марта, около 19:00.

Ныне покойная знаменитость запомнилась зрителям яркой ролью в киноленте "В августе 44-го". В 1966 году она связала себя узами брака с Виктором Павловым, который прославился благодаря работе в знаменитой картине "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Их брак длился несколько десятилетий, до самой смерти артиста в 2006-м году.

О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, тело которого 10 дней пролежало в квартире.