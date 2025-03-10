Умерла знаменитая советская актриса Говорова, вдова Виктора Павлова

Умерла знаменитая советская актриса, жена Виктора Павлова
Виктор Павлов. Кадр: YouTube
Уход звезды стал трагедией для всей страны

В культурной сфере нашей страны произошла большая трагедия. Завершился земной путь популярной советской артистки Татьяны Говоровой, жены легенды советского кинематографа Виктора Павлова. Как сообщают источники, причиной трагического события стали проблемы с сердцем.

По имеющимся данным, 84-летней знаменистости стало дурно, и она была доставлена в карету скорой. Медики пытались сохранить жизнь звезды по дороге в больницу, однако спасти женщину не удалось – она скончалась накануне, 9 марта, около 19:00.

Ныне покойная знаменитость запомнилась зрителям яркой ролью в киноленте "В августе 44-го". В 1966 году она связала себя узами брака с Виктором Павловым, который прославился благодаря работе в знаменитой картине "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Их брак длился несколько десятилетий, до самой смерти артиста в 2006-м году.

О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, тело которого 10 дней пролежало в квартире.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

"Такой же тупой": в Раде резко отреагировали на скандальные слова Залужного

Украинец посмел накинуться на США

Обозначен срок войны Евросоюза с Россией в случае ухода США

Европейцам не на что рассчитывать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей