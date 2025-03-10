Игорь Николаев рассказал, как чудом спас дочь от страшной смерти

Игорь Николаев чудом спас дочь от страшной смерти
Игорь Николаев с дочерью. Фото: соцсети
Все решили последние секунды

Знаменитый российский певец и композитор Игорь Николаев и его звездный коллега Юрий Антонов на протяжении многих лет жили по соседству и часто навещали друг друга. Мать Юрия Михайловича, Наталья Михайловна, всегда старалась угостить сына и его друзей чем-то вкусным.

Старшая дочь композитора, Юля, тоже нередко заходила к соседям. Однако однажды произошел случай, который мог закончиться трагедией. Отцу буквально в последние секунды удалось спасти наследницу от страшной смерти.

По словам музыканта, звездные балконы были расположены так, что образовывали букву "Г". Юля выходила в назначенное время, а соседка выносила ей тарелку с угощением. Так как семья Антонова жила этажом выше, девочке приходилось тянуться за лакомством. Однажды, пытаясь достать тарелку, она потеряла равновесие и чуть не сорвалась вниз.

К счастью, наследнице удалось ухватиться за поручни, а отец в этот момент оказался рядом и смог ее вытащить. Он признался, что считает это счастливым случаем и добавил, что с тех пор объяснил дочери, как правильно добираться до соседей: выходить из подъезда, подниматься на пятый этаж и заходить за пирожками напрямую.

К слову, ранее Игорь Николаев показал свою "американскую" дочь публике.

Источник: Шоу "Сегодня вечером" на Первом канал ✓ Надежный источник
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