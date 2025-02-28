Якубович отреагировал на скандал с "тайным" дворцом

Якубович вышел на связь после скандала с тайным замком
Леонид Якубович. Фото: АГН "Москва"
Советский шоумен дал оригинальный комментарий по ситуацию

Популярный российский ведущий Леонид Якубович с иронией отреагировал на скандальные сплетни о своей роскошной недвижимости, включая замок за миллиард рублей и несколько дорогущих квартир. Его комментарий передал директор Табриз Шахиди в беседе с журналистами.

Любимец публики с юмором заявил, что у него еще имеется банька площадью две тысячи "квадратов" с бассейном, наполненным газировкой, а также он "приобрел" подмосковный замок у бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Сотрудник звезды назвал появившиеся в прессе сведения о недвижимости знаменитости полным бредом. Он отметил, что подобные сплетни появляются не впервые – ранее артисту приписывали квартиру в Петербурге, которой у него никогда не было.

Ранее сообщалось, что советскому шоумену якобы принадлежит чуть ли не дворец в расположенном под Москвой поселке, двухкомнатная квартира площадью 60 "квадратов" а также десятикомнатные апартаменты стоимостью более двух сотен миллионов рублей.

К слову, недавно на Якубовича подали в суд.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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