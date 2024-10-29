Композитор Николаев показал фото дочки Юлии в день ее 46-летия

Николаев неожиданно показал "тайную" американскую дочь: ей уже под 50
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Юлией Николаевой. Фото: RIA Novosti archive, image #876389 / Alexey Kudenko / wikimedia.org
Звездная наследница выглядит отлично

Известный российский композитор Игорь Николаев трогательно поздравил свою старшую наследницу Юлию с днем рождения. Девушку не так часто связывают с именем маэстро, так называемая "тайная" старшая дочь Николаева давно живет в Америке. Звездная наследница уверенно движется к 50-летнему юбилею, однако выглядит отлично, что доказали выложенные ее отцом фотографии.

В день 46-летия дочери музыкант опубликовал ее редкие фото и пожелал здоровья и счастья, отметив, что надеется на помощь свыше для ее благополучия. Поздравления также поддержала супруга артиста Юлия Проскурякова. Она поделилась фото и видео из контактного зоопарка в Майами, где родственницы провели время вместе.

Юлия Николаева, врач по профессии, живет в Майами. Она получила отличная образование, окончив всемирную школу искусств Майами. Помимо медицинской карьеры, Юлия также известна как автор песен. На ее счету тексты для популярных композиций "Любовь без правил" Наташи Королевой и "Крылья" Кристины Орбакайте, что подтверждает ее творческую связь с миром музыки, в котором работает отец.

Мать Юлии – первая жена Николаева, Елена Кудряшева, с которой композитор был знаком еще со школьной скамьи. Елена, одноклассница и первая любовь Игоря, сидела с ним за одной партой. Она также живет в США.

Трогательное поздравление и публикация фото подчеркнули теплые отношения в семье звездного композитора, который даже на расстоянии поддерживает близкий контакт с дочерью и радуется ее достижениям.

К слову, ранее стало известно, почему разрушилась карьера Наташи Королевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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