Гузеева призналась, что не смогла стать идеальной матерью для своих детей

Знаменитая телеведущая решила быть откровенной

Советская и российская теледива Лариса Гузеева поделилась откровенными размышлениями о своем материнстве. Она неожиданно призналась, что не считает себя идеальной матерью и часто вспоминает прошлое с сожалением.

Любимица публики отметила, что, если бы она могла вернуться в молодость с нынешним опытом и знаниями, многое сделала бы иначе. При этом она подчеркнула, что ее дети – замечательные, и к ним у нее нет никаких претензий.

Актриса объяснила, что в те годы ей не хватало времени на семью, так как основное внимание она уделяла работе и заработку. Сейчас звезда сожалеет об этом, но с гордостью говорит о своих детях.

У знаменитости двое детей: старший сын Георгий, которому 32 года, родился в браке с Кахой Толордава, и 24-летняя дочь Ольга от третьего мужа, Игоря Бухарова, возглавляющего Федерацию рестораторов и отельеров РФ.

Искренние признания знаменитости вызвали бурные обсуждения. Гузеева славится своим пылким нравом и нередко попадает в скандалы, но в то же время она часто бывает откровенной и поднимает вопросы, которые волнуют многих простых россиян.

К слову, ранее стало известно, что звезда купила себе элитное жилье за границей.