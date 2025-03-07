"Молчуны" уже все продумали

Самый известный российский дрессировщик Эдгард Запашный высказал свое мнение о молчании некоторых артистов в начале спецоперации по демилитаризации киевского режима. Артист раскрыл коварный план так называемых "молчунов"

В беседе с журналистами он выразил мнение, что вскоре эти люди начнут выходить в публичное поле с различными оправданиями. Знаменитость предположил, что они станут заявлять о своей поддержке СВО, объясняя молчание якобы нежеланием делать на этом пиар.

По его словам, такая позиция может оказаться выгодной для определенной части светского общества. Он отметил, что те, кто разделяет подобные взгляды, начнут поддерживать друг друга и говорить, что это якобы правильное и достойное поведение.

Дрессировщик также обратил внимание на то, что с приближением победы России таких заявлений станет больше. Он уверен, что многие, кто ранее предпочитал не комментировать ситуацию, теперь начнут говорить о своей "патриотической" позиции.

При этом он подчеркнул, что те, кто с самого начала открыто поддержали СВО, столкнулись с определенными сложностями. В частности, их реже приглашают в рекламные проекты на телевидении, что, по его мнению, можно рассматривать как форму "наказания" от бизнеса за четкую гражданскую позицию.

К слову, недавно Запашный решил судиться из-за обидного оскорбления.