Запашный обратился в суд из-за оскорблений об "аморальном чудовище"

"Похотливое чудовище": Запашный пошел судиться из-за скандала
Эдгард Запашный. Фото: AnnaUrazova. Собственная работа/wikimedia.org
Артист в шоке от происходящего

Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный обратился в один из судов столицы после громкого скандала. Он требует защитить его честь и деловую репутацию на фоне нападок Telegram-канала "Цирковые". По его словам, данный ресурс распространяет недостоверные и оскорбительные сведения, которые формируют у читателей образ знаменитости как "похотливого человека, сексиста и аморального чудовища".

Руководитель Большого Московского госцирка считает, что опубликованные материалы не только искажают его личные качества, но и наносят вред его профессиональной репутации как главы одного из крупнейших цирков России. Распространение таких утверждений является не только необоснованным, но и направлено на подрыв его авторитета.

Однако на данный момент суд принял решение оставить исковое заявление без движения из-за выявленных процессуальных нарушений. Для дальнейшего рассмотрения дела оскорбленной знаменитости потребуется устранить недочеты в документах.

Ситуация вызвала широкий резонанс как среди поклонников циркового искусства, так и в профессиональном сообществе. Многие поддерживают стремление Запашного отстоять свою репутацию, тогда как другие обсуждают вопросы свободы слова и ответственности за публикации в социальных сетях.

К слову, ранее Запашный выступил против концерта Аллы Пугачевой.

Источник: Пресс-служба судов Москвы ✓ Надежный источник
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