Пригожин рассказал о своем главном недостатке

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Российский продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о своей самой большой слабости. Звезда признался, что в его жизни было немало неудач, но именно они помогли обрести мудрость и развить аналитическое мышление. Каждый промах дает шанс понять, как можно поступить иначе в будущем.
При этом медиаменеджер отметил, что главной причиной многих проблем для него стало чрезмерное доверие к людям. Он подчеркнул, что не всегда умел разбираться в характерах окружающих и часто был с ними слишком откровенным. Именно эту черту знаменитость считает своим главным пороком.
По словам звезды, его доверчивость неоднократно оборачивалась предательством. Он признался, что люди, которым он помогал, кого поддерживал и развивал, в итоге оказывались неблагодарными. Продюсер добавил, что стоило хоть на мгновение ослабить бдительность, как в спине тут же оказывался "нож".
К слову, ранее жена продюсера Валерия пожаловалась на деликатную проблему.
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