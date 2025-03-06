Пригожин рассказал о своем главном недостатке

Пригожин честно раскрыл свой главный порок
Иосиф Пригожин. Фото: Yv3010. Собственная работа/wikimedia.org
Продюсер решил быть откровенным

Российский продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о своей самой большой слабости. Звезда признался, что в его жизни было немало неудач, но именно они помогли обрести мудрость и развить аналитическое мышление. Каждый промах дает шанс понять, как можно поступить иначе в будущем.

При этом медиаменеджер отметил, что главной причиной многих проблем для него стало чрезмерное доверие к людям. Он подчеркнул, что не всегда умел разбираться в характерах окружающих и часто был с ними слишком откровенным. Именно эту черту знаменитость считает своим главным пороком.

По словам звезды, его доверчивость неоднократно оборачивалась предательством. Он признался, что люди, которым он помогал, кого поддерживал и развивал, в итоге оказывались неблагодарными. Продюсер добавил, что стоило хоть на мгновение ослабить бдительность, как в спине тут же оказывался "нож".

К слову, ранее жена продюсера Валерия пожаловалась на деликатную проблему.

Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник
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