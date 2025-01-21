Певица Валерия пожаловалась на преследования навязчивого поклонника

Звезда очень недовольна происходящим

Знаменитая российская исполнительница Валерия рассказала о неугомонном поклоннике, который уже долгое время сильно ее беспокоит. Сначала мужчина писал артистке комплименты и восторженные сообщения на просторах интернет-пространства, но затем его комментарии начали носить бесстыдный и весьма неприятный сексуальный характер.

Артистка призналась, что была вынуждена заблокировать фаната, однако это не остановило его. Звезда негодует, ведь поклонник продолжает находить способы связаться с ней через другие аккаунты. Преследователь все также оставляет восторженные и неприличные сообщения, которые знаменитость считает крайне навязчивыми.

"Все равно он изо всех щелей проникает, опять мне что-то такое пишет, причем не агрессивно, а в восторженных тонах", – заявила расстроенная звезда.

Певица отметила, что вся эта ситуация сильно ее тревожит. Она также добавила, что теперь лучше понимает, как тяжело бывает молодым артисткам, которые еще не вышли замуж и часто остаются без поддержки и защиты в подобных историях.

Валерия счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже больше двух десятилетий – с 2004 года. Однако, как оказалось, другие мужчины не оставляют надежду "подкатить" к звездной исполнительнице.

К слову, ранее Татьяна Буланова честно рассказала, что не живет с молодым мужем.