Певица Валерия пожаловалась на преследования навязчивого поклонника

"Изо всех щелей проникает": Валерия пожаловалась на деликатную проблему
Валерия. Фото: соцсети
Звезда очень недовольна происходящим

Знаменитая российская исполнительница Валерия рассказала о неугомонном поклоннике, который уже долгое время сильно ее беспокоит. Сначала мужчина писал артистке комплименты и восторженные сообщения на просторах интернет-пространства, но затем его комментарии начали носить бесстыдный и весьма неприятный сексуальный характер.

Артистка призналась, что была вынуждена заблокировать фаната, однако это не остановило его. Звезда негодует, ведь поклонник продолжает находить способы связаться с ней через другие аккаунты. Преследователь все также оставляет восторженные и неприличные сообщения, которые знаменитость считает крайне навязчивыми.

"Все равно он изо всех щелей проникает, опять мне что-то такое пишет, причем не агрессивно, а в восторженных тонах", – заявила расстроенная звезда.

Певица отметила, что вся эта ситуация сильно ее тревожит. Она также добавила, что теперь лучше понимает, как тяжело бывает молодым артисткам, которые еще не вышли замуж и часто остаются без поддержки и защиты в подобных историях.

Валерия счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже больше двух десятилетий – с 2004 года. Однако, как оказалось, другие мужчины не оставляют надежду "подкатить" к звездной исполнительнице.

К слову, ранее Татьяна Буланова честно рассказала, что не живет с молодым мужем.

Источник: "Леди Mail" ✓ Надежный источник
По теме

Чудовищный удар: ЕС в ужасе из-за прихода Трампа к власти

Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран

Байден отомстил Трампу за унижение на инаугурации

Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей