Пригожин счел отправленного за решетку Шарлота* "отребьем"

Культурный деятель эмоционально высказался о случившемся

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, связанную с приговором, который самарский суд вынес певцу Шарлоту*. Скандального музыканта осудили на 5,5 лет колонии поселения за реабилитацию нацизма. Композитор эмоционально отреагировал на новость и подчеркнул, что кара в этом случае является справедливой и логичной, особенно учитывая современные реалии, где вседозволенность становится причиной неуважения к госсимволам и официальным документам.

По мнению культурного деятеля, только через страдания и осознание своих поступков можно избежать повторения подобных действий в будущем. Он выразил обеспокоенность тем, что в обществе все чаще исчезает чувство ответственности и уважения, а многие люди перестают испытывать стеснение перед моральными и правовыми нормами. Пригожин подчеркнул, что такие поступки, как те, которые совершил опальный артист, недопустимы, и все виновные обязательно должны быть наказаны.

"Это просто противно. Отребье – все, что я могу сказать про этого персонажа", – отрезал культурный деятель.

Он также предположил, что время, проведенное за решеткой, может послужить для преступника возможностью переосмыслить свои взгляды и поступки.

Напомним, среди прочего, Шарлот* публично сжег паспорт РФ.

*внесен в список экстремистов и террористов в Российской Федерации