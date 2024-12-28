Пригожин счел отправленного за решетку Шарлота* "отребьем"

"Противно": Пригожин оценил приговор сжегшему российский паспорт певцу
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Культурный деятель эмоционально высказался о случившемся

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, связанную с приговором, который самарский суд вынес певцу Шарлоту*. Скандального музыканта осудили на 5,5 лет колонии поселения за реабилитацию нацизма. Композитор эмоционально отреагировал на новость и подчеркнул, что кара в этом случае является справедливой и логичной, особенно учитывая современные реалии, где вседозволенность становится причиной неуважения к госсимволам и официальным документам.

По мнению культурного деятеля, только через страдания и осознание своих поступков можно избежать повторения подобных действий в будущем. Он выразил обеспокоенность тем, что в обществе все чаще исчезает чувство ответственности и уважения, а многие люди перестают испытывать стеснение перед моральными и правовыми нормами. Пригожин подчеркнул, что такие поступки, как те, которые совершил опальный артист, недопустимы, и все виновные обязательно должны быть наказаны.

"Это просто противно. Отребье – все, что я могу сказать про этого персонажа", – отрезал культурный деятель.

Он также предположил, что время, проведенное за решеткой, может послужить для преступника возможностью переосмыслить свои взгляды и поступки.

Напомним, среди прочего, Шарлот* публично сжег паспорт РФ.

*внесен в список экстремистов и террористов в Российской Федерации

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыт хитрый план Прибалтики в отношении НАТО и России

Государства-карлики нашли способ получить выгоду

Клин между Зеленским и ВСУ: что происходит на Украине

Уровень нестабильности растет с каждым днем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей