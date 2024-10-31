Пригожин осудил предложение уравнять доходы артистов и бойцов СВО

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Музыкальный деятель Иосиф Пригожин выступил с резкой критикой инициативы парламентария Игоря Антропенко по поводу гонораров знаменитостей. Нежелающий терять огромные деньги артист эмоционально высказался об СВО и ситуации вокруг спецоперации.
Продюсера очень разозлил парламентарий, который предложил уравнять гонорары артистов с выплатами бойцам, участвующим в конфликте с соседним государством. По мнению Пригожина, такое предложение является спекуляцией на этой теме и неправильно перекладывать ответственность за социальное неравенство на представителей шоу-бизнеса.
Продюсер подчеркнул, что работа артистов требует серьезных финансовых вложений. Мол, им приходится тратить значительные средства на одежду, техническое оборудование, оплату работы музыкантов и команды –индустрия развлечений устроена по своим законам и требует высокого уровня подготовки и организации.
Он считает, что вместо давления на артистов следует создавать механизмы, которые помогут поддерживать военнослужащих, не затрагивая при этом заработки в других отраслях.
"Настолько низко пали эти люди, что они используют СВО и людей, которые защищают Родину. Это подлость!" – эмоционально высказался музыкальный деятель.
По мнению продюсера, подобные инициативы могут создать напряженность в обществе и вызвать негативное восприятие артистов у широкой аудитории.
К слову, ранее Пригожин объявил о завершении карьеры Валерии.
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