Пригожин осудил предложение уравнять доходы артистов и бойцов СВО

"Это подлость!": испугавшийся потерять деньги Пригожин резко высказался об СВО
Иосиф Пригожин. Кадр: YouTube
Продюсер сильно разозлился

Музыкальный деятель Иосиф Пригожин выступил с резкой критикой инициативы парламентария Игоря Антропенко по поводу гонораров знаменитостей. Нежелающий терять огромные деньги артист эмоционально высказался об СВО и ситуации вокруг спецоперации.

Продюсера очень разозлил парламентарий, который предложил уравнять гонорары артистов с выплатами бойцам, участвующим в конфликте с соседним государством. По мнению Пригожина, такое предложение является спекуляцией на этой теме и неправильно перекладывать ответственность за социальное неравенство на представителей шоу-бизнеса.

Продюсер подчеркнул, что работа артистов требует серьезных финансовых вложений. Мол, им приходится тратить значительные средства на одежду, техническое оборудование, оплату работы музыкантов и команды –индустрия развлечений устроена по своим законам и требует высокого уровня подготовки и организации.

Он считает, что вместо давления на артистов следует создавать механизмы, которые помогут поддерживать военнослужащих, не затрагивая при этом заработки в других отраслях.

"Настолько низко пали эти люди, что они используют СВО и людей, которые защищают Родину. Это подлость!" – эмоционально высказался музыкальный деятель.

По мнению продюсера, подобные инициативы могут создать напряженность в обществе и вызвать негативное восприятие артистов у широкой аудитории.

К слову, ранее Пригожин объявил о завершении карьеры Валерии.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
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