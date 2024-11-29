Пригожин раскритиковал Майданова за слова о россиянах

Пригожин публично сцепился с патриотом Майдановым после слов о россиянах
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость возмутило, что народ обвиняют в отсутствии патриотизма

Продюсер Иосиф Пригожин остался недоволен словами певца Дениса Майданова о россиянах. Ранее артист заявил, что людей 20-30 можно считать потерянным поколением, поскольку они ориентированы на западные ценности, ведь выросли "на вражеском Голливуде". Муж Валерии придерживается другого мнения.

По словам Пригожина, очень многое в детях зависит от их родителей, воспитания, поэтому винить в отсутствии патриотизма следует более старшее поколение. Он напомнил, что именно ребята из этой возрастной категории сейчас противостоят российскому противнику, и обвинить их в недостаточной любви к Родине нельзя.

Знаменитость считает, что патриотизм должен формироваться не словам, а поступками. Именно поэтому семью, школу и телевидение нужно двигать в одном направлении – именно они станут основными факторами, которые все вместе скажутся на будущем поколении. И отвечают за это люди более старшего возраста.

"Хватит перекладывать вину на других, мы несем за это ответственность", – подытожил Пригожин.

Ранее продюсер заявил, что идея законодателей ограничить гонорары российских артистов является унизительной.

Источник: News.ru
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