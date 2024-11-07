Пригожин назвал унизительной идею ограничить гонорары артистов

Миллиона артистам мало: Пригожин устроил истерику из-за денег
Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Продюсер считает происходящее издевательством над звездами

В России могут рассмотреть законодательную инициативу, которая предлагает ограничить гонорары артистов суммой в 1 миллион рублей за одно выступление, а излишки направить на финансирование образовательных и медицинских проектов. Инициатива вызвала бурную реакцию в артистической среде. Известный продюсер Иосиф Пригожин буквально забился в истерике из-за риска потерять многомиллионные гонорары.

Музыкальный деятель выразил свое недовольство этим предложением, назвав его неуважительным по отношению к индустрии и "издевательским". Пригожин считает, что подобные ограничения не учитывают реальных затрат, связанных с организацией выступлений.

Он напомнил, что артисты не забирают весь выплаченный гонорар, так как значительная часть средств направляется на оплату работы множества специалистов, включая танцоров, технический персонал, звукорежиссеров, менеджеров и многих других, кто участвует в создании и проведении шоу. По мнению продюсера, суммы в 1 миллион рублей недостаточно для покрытия всех этих расходов и достойной оплаты труда команды, а тем более, вознаграждения самой главной звезды.

Стоит отметить, что эта тема сильно задела Пригожина, ранее он уже резко высказался об авторе инициативы.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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