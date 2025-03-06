Верка Сердючка пожаловалась, что ее не выпускают с Украины

Артист публично рассказал о происходящем

Украинский лицедей Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, пострадал из-за жесткого решения властей его родной страны. Хохмач на просторах интернет-пространства пожаловался, что не получил разрешение на выезд из страны.

Шоумен выразил удивление по поводу внезапного отказа, несмотря на заранее поданные документы. Из-за этого несколько концертов, запланированных в европейских городах, придется перенести на неопределенный срок.

Запрет на выезд связан с новым распоряжением украинского Минкульта, вступившего в силу с 3 марта. Теперь военнообязанные артисты и журналисты не могут покидать страну без особого разрешения.

Власти объясняют такие меры тем, что многие деятели культуры, получая возможность выехать за рубеж, не возвращаются обратно, фактически уклоняясь от мобилизации.

Нововведение уже вызвало неоднозначную реакцию среди артистов. Однако украинские власти настаивают на необходимости жесткого контроля над отъездом мужчин призывного возраста.

К слову, ранее затравленную на Украине Сердючку заметили в России.