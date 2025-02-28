Бондарчук закатила скандал подружке Водяновой: что не поделили

Бондарчук закатила скандал подружке Водяновой: что не поделили
Светлана Бондарчук. Фото: соцсети
Телеведущая уверяет, что получила нож в спину от близкого человека

Светлана Бондарчук призналась в своих соцсетях, что ей было очень обидно из-за поведения своей подружки Натальи Водяновой, чей фонд "Обнаженные сердца" она активно поддерживала во время работы в журнале "Hello!". Модель не стала звать ведущую на мероприятие в Дубае, хотя другие светские дамы, вроде Ксении Собчак и Яны Рудковской, приглашение получили.

"Расстроилась ли я? Признаюсь, да. Но видимо, в этой ситуации были другие приоритеты. С другой стороны, есть плюс – сэкономила на билетах в Дубай", – призналась она.

По словам Бондарчук, такое отношение она восприняла как нож в спину от близкого человека.

Однако, как объяснили в фонде, мероприятие в Дубае не было светской вечеринкой и встречей друзей – там собирали деньги на благотворительность. Организационные издержки и полученные деньги они разделят с дубайским фондом Dubai Cares.

В фонде добавили, что в ближайшее время в России намечены мероприятия, куда позовут всех друзей и единомышленников, включая Светлану Бондарчук. Светская львица пока подобное заявление не прокомментировала.

Ранее Светлана Бондарчук прервала молчание по поводу слухов о разводе бывшего супруга.

Источник: Telegram

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