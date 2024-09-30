Затравленную на Украине Сердючку заметили в России

Артист со звездой на голове устроил перфоманс в ресторане

В соцсетях появилось видео, на котором предположительно Верка Сердючка выступает на корпоративе в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. Мужчину, невероятно похожего на украинского артиста Андрея Данилко, заметили очевидцы, которые выразили свое недовольство неожиданным визитом знаментости в Россию.

Известно, что после 2022 года Данилко отказался от российских корпоративов. Вместо этого он выступал за границей в поддержку Украины. Также во всех интервью юморист отмечал, что крайне плохо относится к знаменитостям, которые решили сидеть на двух стульях – подобной точки зрения он придерживался,например, в отношении Светланы Лободы.

Однако в последнее время у Данилко появились проблемы с выступлениями перед украинской публикой. Зрители выражали свое недовольство из-за того, что артист отказывается переводить репертуар с русского на украинский язык. Из-за этого несколько представлений Сердючки были сорваны.

При этом до конца неизвестно, действительно ли знаменитость приехал в страну ради выступления на закрытом корпоративе или это его дублер, поскольку на видео не было заметно лица.

В комментариях народ также сомневается, что Сердючка действительно дает представления в России.

"Это явно не Сердючка, а чья-то тетя", "Что-то по голосу не похоже на Сердючку", "Это скорее всего тамада зажигает", – пишут в комментариях под публикацией.

Ранее Андрей Данилко в интервью заявлял, что не намерен отказываться от русского языка.