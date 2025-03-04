Уволенный из эстонского театра из-за русофобии режиссер Лось нашел новую родину

Культурный деятель уехал на Восток

Бывший худрук Русского театра Эстонии Филипп Лось покинул прибалтийские земли и решил обосноваться в восточных странах. На просторах интернет-пространства изгнанник с иронией заявил, что "загостился" в эстонском государстве.

Напомним, театрал был освобожден от занимаемой высокой должности и исключен из Союза режиссеров эстонского государства в 2022 году – после того, как посмел критически отозваться о цветущей в республике русофобии.

Такое вольнодумие культурного деятеля не понравилось местным властям и в итоге со знаменитостью решили расстаться.

Теперь театрал планирует продолжить карьеру в Израиле, где, по его словам, его ждут и принимают с теплотой.

К слову, ранее беглый российский комик Максим Галкин* сделал громкое политическое заявление.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации