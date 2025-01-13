Беглый Милохин закрутил роман с украинским блогером Зеленской

Парочка счастлива

Блогер Даня Милохин, покинувший Россию после известных событий зимы 2022 года, оказался в центре внимания из-за нового романа. Его избранницей стала украинка Дарина Зеленская. Судя по всему, девушка со звучной фамилией покорила сердце русского блондина.

Об их отношениях стало известно благодаря активности красотки в социальных сетях. В отличие от парня, который предпочитает не афишировать личную жизнь, девушка регулярно делится с подписчиками совместными фотографиями с блогером и рассказывает о сюрпризах, которые он для нее делает.

Сам российский беглец пока не упоминал Зеленскую на своих страничках и не делал заявлений о новых отношениях. Однако снимки и публикации его возлюбленной не оставляют сомнений – пара явно счастлива вместе.

Интересно, что ранее поклонники обсуждали возможность восстановления отношений Милохина с его бывшей девушкой Юлией Гаврилиной. Поводом для слухов послужило то, что они начали общаться после долгого перерыва, а парень даже поздравил бывшую с днем рождения. Однако, теперь стало очевидно, что эти предположения не подтвердились.

К слову, ранее Милохин отреагировал на вручение повестки в военкомат.