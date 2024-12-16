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Народный артист России Александр Филиппенко покинул страну на фоне политических событий. Свою позицию он скрывать не стал, публично заявив о неприятии происходящего. Вместе с ним за границу уехала и его дочь, которая вела общественную деятельность и придерживалась аналогичных взглядов.
Сейчас актер живет в Латвии. Он утвеждает, что совершенно не жалеет о своем решение уехать из России – по его мнению, оно было единственно правильным на тот момент. Оказалось, что первой жилье в Прибалтике удалось найти дочке, которая позвонила родителям и предложила перебраться к ней. Филиппенко ни минуты не раздумывал и до сих пор возвращаться обратно он не желает.
"В такую [Россию] нет, [не вернусь]. Все, что до меня доходит оттуда, – вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально. 24 февраля – один из самых позорных дней в моей жизни", – заявил актер.
Напомним, Александр Филиппенко носит звание заслуженного артиста РСФСР с 1989 года, а народного – с 2000-го. Он известен по своим ролям в "Мастере и Маргарите", "Моей прекрасной няне", "Бумараше", "Хождении по мукам", "Битве за Москву".
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