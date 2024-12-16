"Стыдно, грустно": беглый актер Филиппенко охаял Россию

"Стыдно, грустно": беглый актер Филиппенко охаял Россию
Александр Филиппенко. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость выступил с резким заявлением

Народный артист России Александр Филиппенко покинул страну на фоне политических событий. Свою позицию он скрывать не стал, публично заявив о неприятии происходящего. Вместе с ним за границу уехала и его дочь, которая вела общественную деятельность и придерживалась аналогичных взглядов.

Сейчас актер живет в Латвии. Он утвеждает, что совершенно не жалеет о своем решение уехать из России – по его мнению, оно было единственно правильным на тот момент. Оказалось, что первой жилье в Прибалтике удалось найти дочке, которая позвонила родителям и предложила перебраться к ней. Филиппенко ни минуты не раздумывал и до сих пор возвращаться обратно он не желает.

"В такую [Россию] нет, [не вернусь]. Все, что до меня доходит оттуда, – вещи печальные, трагические. Стыдно, грустно и печально. 24 февраля – один из самых позорных дней в моей жизни", – заявил актер.

Напомним, Александр Филиппенко носит звание заслуженного артиста РСФСР с 1989 года, а народного – с 2000-го. Он известен по своим ролям в "Мастере и Маргарите", "Моей прекрасной няне", "Бумараше", "Хождении по мукам", "Битве за Москву".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие российские артисты молча пропали с экранов на фоне политических событий.

Источник: соцсети

В Раде пришли в бешенство из-за слов Госдепа об украинцах

Американцы четко идут к своей цели

Украина взмолилась о помощи после массированного удара России

Страна не может справиться с критической ситуацией своими силами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей