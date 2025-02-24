Беглянке тяжело живется в эмиграции

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева оказалась в центре громкого скандала после пренеприятного инцидента в одном из израильских ресторанов. Как рассказал политолог Яков Кедми, беглянка опозорилась из-за языкового барьера и чувства собственной значимости.

По словам известного аналитика, его супруга вместе с подружками стала свидетелем сцены, разыгравшейся в заведении на берегу моря. Они услышали громкий разговор и поняли, что одна из посетительниц спорит с персоналом на русском языке. Подойдя ближе, женщины узнали в ней "Мадам Брошкину".

Сообщается, что престарелая исполнительница возмутилась тем, что для нее не оказалось свободного столика. Она потребовала найти место, ссылаясь на свое имя, но сотрудники заведения никак не могли понять, что скандалистка от них хочет, поскольку та не говорила на иврите.

"А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха от нее хочет", – рассказал выдающийся политэксперт.

По словам аналитика, беглая российская звезда почему-то была уверена, что для нее должны сделать невозможное и отыскать где-то свободный стол.

К слову, ранее соседи предложили взорвать замок Пугачевой.