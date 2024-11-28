Покинувшая Россию Гузеева купила элитное жилье за границей

Покинувшая Россию Гузеева купила элитное жилье за границей
Лариса Гузеева. Фото: АГН "Москва"
Звезда нашла себе роскошную виллу для отдыха

Около недели назал телеведущая Лариса Гузеева уехала из России. Знаменитость отправилась в Индонезию, чтобы отдохнуть на популярном курорте Бали. Ее супруг и дочь остались дома, а компанию знаменитости составил молодой парень Сергей, который уже пять лет живет на острове. Он и пригласил артистку к себе.

Актриса наслаждалась местными видами, природой и океаном, отлично проводила время. В итоге Бали ее настолько восхитил, что она решилась приобрести себе там жилье. На своей личной странице Гузеева сообщила, что купила двухэтажную виллу, где есть собственный бассейн и вид на воду.

Фото: соцсети

За недвижимость ведущая "Давай поженимся" отдала 14 миллионов рублей. Молодой человек помог ей оформить сделку, пообещав, что после сдачи жилье вырастет в цене на 2-3 миллиона. Однако Гузеева намерена использовать дом иначе: она хочет его сдавать почти круглый год, изредка приезжая туда на отдых.

Фото: соцсети

Ранее Лариса Гузеева рассказала, что долгое время отказывалась ездить в Индонезию из-за своего страха перед неизвестностью. Однако сейчас она жалеет, что не преодолела свои ощущения раньше, поскольку страна, по ее мнению, оказалась "совершенно роскошным местом". 

Источник: соцсети

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