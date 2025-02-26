На концерт Анны Asti в Самаре продали больше билетов, чем мест в зале

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Концерт популярной российской исполнительницы Анны Asti в Самаре, прошедший 25 февраля во Дворце спорта имени Высоцкого, сопровождался очень серьезными организационными проблемами. Накал страстей дошел до того, что разразился грандиозный скандал.
По сообщениям очевидцев, за час до начала выступления у входа стала скапливаться большая толпа. Недовольство начало нарастать уже тогда, а ситуация осложнилась тем, что турникеты не считывали билеты у сотен зрителей.
В конце концов сотрудники объяснили, что организаторы продали больше билетов, чем было предусмотрено, и попросили публику подождать. Однако число людей с "проблемными" билетами продолжало расти, и для проверки их отправили к специальной стойке. В результате концерт начался с задержкой на час.
Еще одним разочарованием для поклонников стал запрет на покупку воды внутри здания, что вызвало дополнительное недовольство. В целом, люди были в шоке от того, как организаторы подошли к подготовке к выступлению знаменитой певицы. Вместо удовольствия люди получили большой стресс.
Анна Asti не стала комментировать ситуацию, а ее команда пока не давала официальных заявлений по поводу инцидента.
К слову, недавно звезда рассказала, как случайно выбила зуб во время концерта.
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