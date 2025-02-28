На Жерара Депардье оформили микрозайм в России

На Жерара Депардье оформили микрозайм в России
Жерар Депардье. Фото: соцсети
Теперь артист должен организации деньги

Французский актер Жерар Депардье стал жертвой телефонных мошенников, которые оформили на его имя микрозайм в нашей стране.

Согласно имеющимся данным, мировая знаменитость теперь должен микрофинансовой организации целых 5 тысяч рублей, и к этой сумме ежедневно начисляются проценты.

Этот случай стал примером новой схемы, которую используют злоумышленники: они берут займы на тех, кто вряд ли обратится в правоохранительные органы, например, на граждан РФ, проживающих за границей. Именитый француз получил российский паспорт еще в 2013 году, что сделало его потенциальной мишенью для таких действий.

По некоторым данным, мошенники, оформившие займ на имя актера, действовали из Воронежа. Долг числится за звездой с февраля прошлого года. Кроме этого, у артиста есть еще одна задолженность в нашей стране – он не оплачивает членские взносы в Российский союз кинематографистов уже семь лет.

Ситуация с микрозаймом в очередной раз подчеркивает, насколько уязвимыми могут быть даже известные личности перед лицом современных схем мошенничества. Совсем недавно от действий хитроумных злоумышленников пострадала звезда киноленты "Москва слезам не верит". Знаменитость попала в очень неприятную ситуацию.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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