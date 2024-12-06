Мошенники обвинили советскую легенду Рязанову в "спонсировании" ВСУ и обокрали

Знаменитость попала в очень неприятную ситуацию

Легенду советского и российского кино Раису Рязанову жестоко обманули мошенники. По данным источников, злоумышленники обвинили 80-летнюю артистку в спонсировании армии соседнего государства и в итоге выманили у нее 4 миллиона рублей наличкой.

Все началось с телефонного звонка от неизвестной дамочки, которая назвалась помощницей некоего влиятельного чиновника. Она предупредила, что со звездой культовой советской киноленты "Москва слезам не верит" скоро свяжутся. Позже пожилой актрисе объявили, что она якобы попала в черный список лиц, спонсирующих ВСУ.

Затем с ней связался еще один подозрительный гражданин, который уверил перепуганную женщину, что трудится в ФСБ. Он объявил, что с банковских счетов знаменитости якобы списали 30 миллионов рублей, которые пошли на спонсирование армии Незалежной.

Чтобы доказать свою невиновность, артистку попросили снять со счета 4 миллиона рублей и передать наличку так называемым "правоохранителям". Деньги каким-то образом должны были проверить, а затем вернуть. Разумеется, после финального этапа "операции" с артисткой больше никто не связывался. Теперь в деле разбираются настоящие полицейские.

К слову, ранее Юрий Стоянов признался в необычном развлечении с мошенниками.