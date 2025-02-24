"Зла не держу": Соседов высказался о Кудрявцевой после скандала

Знаменитость уверяет, что инцидент давно улажен

Сергей Соседов прокомментировал недавний выпуск шоу "Суперстар!", на котором у него случился конфликт с Лерой Кудрявцевой. Звезды поругались из-за композиции "Грезы" в исполнении Сергея Челобанова, которое привело в восторг практически всех членов жюри.

Кудрявцева заявила, что номер оказался настоящей театральной драмой, а артист сумел привнести в эту песню новый смысл. С ней не согласился Соседов, который сравнил все с "психиатрическим театром" – после такого ведущая послала его на три буквы, кинула подушку и покинула студию.

По словам музыкального критика, между ним и Кудрявцевой действительно случился конфликт – он не был результатом работы продюсеров шоу. Инцидент случился спонтанно без всякой подготовки. И никак не отразился на его отношениях с коллегой.

"Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают", – заявил он.

Ранее стало известно, что участница шоу "ВИА Суперстар" рассплакалась из-за оценки Соседова.