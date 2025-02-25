Бибер закатил скандал фотографу после одной фразы

Бибер закатил скандал фотографу после одной фразы
Фото: соцсети
Инцидент лишь подстегнул слухи о психической нестабильности артиста

Джастин Бибер устроил словестную перепалку с фотографом после завтрака в ресторане. Артисту не понравилась фраза, которую тот бросил в его адрес.

Когда певец проходил мимо, сотрудник прессы поблагодарил его за все, что он делает для публики. В ответ Джастин заявил, что подобное высказывание является неуважением к нему – он ведь не просил фотографа караулить его возле ресторана. 

"Все, что я хочу сказать – я не хочу, чтобы ты был здесь. Поэтому когда ты благодаришь меня, это неуважительно. Просто фотографируй и дай мне спокойно заняться своими делами, хорошо?" – ответил ему знаменитость.

После этого фотограф попытался снова объяснить, за что он хотел выразить признательность артисту, но вместо этого лишь вывел его из себя. 

Инцидент споровоцировал новые слухи о ментальной нестабильности Джастина Бибера на фоне дела Пи Дидди. Ранее появились слухи, что жена совершенно недовольна поведением знаменитости, который закрылся в себе и, видимо пристрастился к запрещенным препаратам. При этом одним из условий их отношений было то, что он больше не будет принимать наркотики. 

Источник: RadarOnline

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