Бибер закатил скандал фотографу после одной фразы

Инцидент лишь подстегнул слухи о психической нестабильности артиста

Джастин Бибер устроил словестную перепалку с фотографом после завтрака в ресторане. Артисту не понравилась фраза, которую тот бросил в его адрес.

Когда певец проходил мимо, сотрудник прессы поблагодарил его за все, что он делает для публики. В ответ Джастин заявил, что подобное высказывание является неуважением к нему – он ведь не просил фотографа караулить его возле ресторана.

"Все, что я хочу сказать – я не хочу, чтобы ты был здесь. Поэтому когда ты благодаришь меня, это неуважительно. Просто фотографируй и дай мне спокойно заняться своими делами, хорошо?" – ответил ему знаменитость.

После этого фотограф попытался снова объяснить, за что он хотел выразить признательность артисту, но вместо этого лишь вывел его из себя.

Инцидент споровоцировал новые слухи о ментальной нестабильности Джастина Бибера на фоне дела Пи Дидди. Ранее появились слухи, что жена совершенно недовольна поведением знаменитости, который закрылся в себе и, видимо пристрастился к запрещенным препаратам. При этом одним из условий их отношений было то, что он больше не будет принимать наркотики.