Ел просрочку и работал в такси: как живет сбежавший в Лондон Левин из "Интернов"

Ел просрочку и работал в такси: как живет сбежавший в Лондон Левин из "Интернов"
Дмитрий Шаракоис. Кадр: соцсети
Судьба артиста сложилась не лучшим образом

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", уже шесть лет живет в Великобритании, но почти не снимается в новых проектах. Подписчики считают, что его поведение кажется странным и даже может свидетельствовать о психическом расстройстве.

Артист еще давно хвастался, что у него есть литовское гражданство, многие родственники перебрались в Англию, поэтому он тоже захотел переехать. Однако в Лондоне актер столкнулся с финансовыми трудностями. Из-за отсутствия съемок ему пришлось искать другие способы заработка. Он работал официантом, таксистом и строителем. На стройке получил серьезную травму после поражения электрическим током.

Для того чтобы сэкономить, актер покупал просроченные продукты, поскольку они продавались со значительными скидками. Иногда он даже обращается в фудбанк, где можно выпросить бесплатные продукты.

Кроме того, подписчики обращают внимание на его нестабильное поведение. В соцсетях он часто меняет интересы: то увлекается антиквариатом, то снова хочет сниматься в кино. При этом в каждом видео он упоминает, что ищет девушку, и даже называет себя "альфа-сигмой". Такое поведение кажется многим странным и отталкивающим.

К слову, ранее стало известно, как сейчас живет Джамшут из "Нашей Раши".

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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