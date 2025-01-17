Запои и приют для бомжей: как сейчас живет "Джамшут" из "Нашей Раши"

Судьба артиста пошла под откос

Звезда популярного шоу "Наша Russia" Валерий Магдьяш, сыгравший роль молчаливого гастарбайтера, оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. Актер, имевший славу, деньги и семью, потерял все и в итоге очутился в приюте для бездомных в одном из поселков Ставропольского края. Недавно стало известно, как теперь складывается судьба знаменитости.

После успеха в шоу мужчина получил значительный гонорар и решил улучшить свои жилищные условия. Он продал однокомнатную квартиру и собрал все деньги, чтобы купить новое жилье. Однако этот план обернулся трагедией.

В одном из интервью актер рассказывал, что о его намерениях знали многие люди, вероятно среди них были и нечистые на руку персоны. По дороге к другу его жестоко ограбили: на улице мужчину ударили трубой по голове, он впал в кому на четыре дня. Деньги, документы и паспорт были украдены, а найти преступников так и не удалось.

После выписки из больницы актер пытался обратиться за помощью к друзьям, но откликнулся только юморист Гена Волков, который предложил ему переехать на Ставрополье. Здесь Магдьяш столкнулся с депрессией и алкоголизмом, в результате чего оказался на вокзале в Минеральных Водах, а затем и вовсе в приюте для бомжей.

Сейчас Валерию 73 года. К счастью, он бросил пить, выступает в местных домах культуры и старается жить нормальной жизнью. Актер был трижды женат, у него две взрослые дочери, однако связь с ними он не поддерживает.

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