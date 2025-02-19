Галкин* отказался брать цветы после концерта в Осло и угодил в скандал

Европейские зрители были в шоке

Максим Галкин* попал в очень неприятную ситуацию после концерта в Осло, отказавшись принять цветы от зрителей. Это вызвало недовольство среди поклонников, а позже шоумен вступил с ними в перепалку в социальных сетях.

Все началось с того, что беглый комик опубликовал кадры выступления, где зрители поддерживали его аплодисментами. Однако в комментариях появились жалобы.

Одна из посетительниц концерта рассказала, что ради выступления ехала десять часов, но была разочарована, когда артист не взял у нее цветы. По ее словам, после концерта поклонники пытались передать кумиру букеты, но не смогли, а сотрудники театра растерялись, не зная, что делать в такой ситуации.

В ответ Галкин* заявил, что не уходил из здания, а оставался в гримерке. Он предположил, что зрители могли уже покинуть помещение, пока он еще находился в зале и поэтому потеряли возможность подарить ему цветы. Также шоумен выразил благодарность и отметил, что цветы остались у поклонников как приятное воспоминание.

Этот ответ вызвал новую волну негодования. Женщина, написавшая комментарий, обвинила артиста во лжи, пояснив, что оставила цветы на сцене по совету сотрудников театра. Негодующая поклонница также добавила, что комик стоял с ней совсем рядом, но все равно отказался брать цветы.

Некоторые пользователи соцсетей высказали мнение, что Галкин* уже сожалеет о своем отъезде, так как вынужден постоянно разъезжать по миру с гастролями. Артист не остался в стороне и намекнул, что подобные комментарии портят ему настроение. Мол, недовольным лучше оставить свое мнение при себе.

К слову, ранее россияне подняли бунт из-за возвращения Галкина* на родину.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации