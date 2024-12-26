Экс-иноагент Соболев может стать лицом Первого канала вместо Урганта

У Ивана пока нет шансов вернуть былую славу

Долгие годы популярный юморист Иван Ургант был главной звездой Первого канала. Однако после известных событий зимы 2022 года и неоднозначного поведения комик оказался в опале. Теперь стало известно о неожиданной замене Урганту на "первой кнопке".

Блогер Николай Соболев поделился любопытной информацией о том, что в 2025 году может стать новым лицом телеканала. Он рассказал, что 25 декабря прошли съемки пилотных выпусков программы с его участием. Проект, как уточняется, будет посвящен политическим дебатам, однако пока восходящая звезда не готов раскрыть все подробности. Блогер упомянул, что его оппонентом был человек старше на пару лет и, по его мнению, весьма интересный собеседник.

Соболев громогласно объявил, что готовится к реформированию телевидения. Он заявил, что планирует участвовать в обновлении формата передач, чтобы сделать их более актуальными и привлекательными для зрителей. В шутливой форме блогер добавил, что готов заменить "несимпатичных персонажей" на более подходящих.

Стоит отметить, что еще совсем недавно Соболев сам был включен в реестр иностранных агентов. Минюст России обосновал это решение его критическими высказываниями в адрес граждан страны и по поводу конфликта с соседним государством. Однако в марте 2024 года Соболев добился исключения из реестра, успешно оспорив решение. Он заявил, что это стало для него символом нового этапа в жизни, который он назвал "перерождением".

По всей видимости, проект, над которым работает блогер, может стать одним из ключевых на Первом канале.

К слову, ранее Ургант сделал заявление об изгнании из России.