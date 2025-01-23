На компанию Якубовича подали в суд

На Леонида Якубовича подали в суд: что произошло
Леонид Якубович. Кадр: шоу "Поле чудес"
У телеведущего серьезные проблемы

На компанию "Бильярдная мануфактура "Барсков и К°", одним из совладельцев которой является легендарный ведущий Леонид Якубович, подали иск на сумму более 200 тысяч рублей. Как сообщают источники, истец обвиняет контору в неосновательном обогащении в рамках ранее заключенного договора аренды недвижимости. В бумагах указывается, что сумма претензий составляет 219 тысяч 370 рублей.

Фирма, связанная с любимым ведущим миллионов российских зрителей, занимается производством мебели для бильярда. Осенью позапрошлого года стало известно, что знаменитость входит в число учредителей компании. В его владении находится 24% акций. Также есть информация о доходности предприятия, финансовые отчеты показывают, что за 2023 год выручка конторы составила 6,9 миллиона рублей.

Исковое заявление касается вопросов, связанных с арендой, однако детали разногласий между сторонами не раскрываются. Известно лишь, что суть претензий истца связана с финансовыми обязательствами, которые, по его мнению, не были выполнены должным образом. На данный момент компания и представители телеведущего ситуацию публично не комментируют.

К слову, недавно Якубович со скандалом покинул съемки популярного шоу. Артист решил не рассказывать свою историю широкой публике.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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