Орбакайте отпразднует День рождения на сцене в Прибалтике

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Некогда любимая в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте раскрыла, где проведет свой день рождения 25 мая. Так, оказалось, что знаменитость решила выбрать для грандиозного торжества регион, который больше всего славится антироссийскими настроениями. Речь идет о Прибалтике.
Давно уехавшая жить в Соединенные Штаты Америки артистка сообщила, что в праздничный день выступит в Таллине, а затем отправится с концертами в другие города Прибалтики.
Сейчас артистка живет в США вместе с семьей, но продолжает активно гастролировать. В мае у нее запланированы концерты в нескольких европейских странах, певица выступит перед немцами, испанцами, чехами и жителями Кипра.
В соцсетях артистка поделилась, что особенно ждет встречи со зрителями в Прибалтике, где живет ее отец. 31 мая она выступит в Вильнюсе, а 1 июня – в Юрмале.
К слову, ранее стало известно о политическом расколе в семье Орбакайте.
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