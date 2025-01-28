Киркоров выступил на одной сцене с Орбакайте в США

Киркоров внезапно объединился с Орбакайте
Филипп Киркоров. Кадр: YouTube
Поп-король сильно удивил публику

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров и давно сбежавшая из нашей страны артистка Кристина Орбакайте неожиданно выступили вместе на свадебном торжестве в Нью-Йорке. Это событие, ставшее своего рода сенсацией, прошло в одном из самых престижных свадебных залов города.

Поп-король отечественной эстрады порадовал гостей не только своими популярными песнями, но и удивил исполнением композиций на азербайджанском языке и на иврите. Особое внимание привлекла песня "Дива", исполненная для главной виновницы торжества, замужество которой обставили с таким пафосом.

На той же сцене с певцом была и Кристина Орбакайте. Она, в свою очередь, порадовала гостей знаменитой композицией "Я не отдам тебя никому", которую раньше исполняла в дуэте с Авраамом Руссо.

Среди гостей этого торжества была и известная организатор мероприятий в поддержку Украины Алена Галушко, что добавило событию особую пикантность.

Таким образом, один из главных артистов российской сцены выступил в теплой компании с проукраинской активисткой и беглой Орбакайте, которая предпочитает четко не высказывать свою позицию по поводу конфликта России с соседним государством, но все равно вызывает осуждение у российской публики.

К слову, ранее Киркоров принял жесткое решение по наследникам.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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