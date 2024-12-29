Орбакайте устроила пляски в американском баре на Рождество

Орбакайте устроила странные пляски в американском баре
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Опальная артистка отрывалась на полную

Давно покинувшая родную страну Кристина Орбакайте решила отметить католическое Рождество не только в кругу семьи, но и значительно более активно, что вызвало ажиотаж в прессе и интерес ее поклонников. В этот иностранный праздник звезда была вместе с возлюбленным Михаилом Земцовым и их 12-летней наследницей Клавдией.

Знаменитость поделилась с подписчиками в социальных сетях личными кадрами, где показала, как они украшали рождественскую елку и посещали католическую церковь. Эти моменты, видимо, должны были подчеркнуть семейную идиллию и гармонию, царящие в жизни артистки, несмотря на карьерный спад – как известно, в России певицу больше не хотят видеть.

Любопытно, что празднование Рождества не ограничилось домашней обстановкой. Певицу засняли в одном из баров Нью-Йорка, где она, судя по видео, наслаждалась вечеринкой – дошло до того, что артистка устроила странные танцы, активно двигаясь прямо между столиками.

Фото: соцсети

Напомним, звезда давно живет в Соединенных Штатах Америки. После массовой отмены концертов в России связь певицы с нашей страной практически оборвалась. Недавно Орбакайте намекнула на истинное отношение к России в новой песне.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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