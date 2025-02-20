Младший сын Орбакайте отказался бросить Россию и разочаровал родню

Певица настаивала на переезде в США

Кристина Орбакайте не смогла убедить младшего сына от чеченского бизнесмена покинуть Россию, несмотря на настойчивые советы семьи. 26-летний Дени Байсаров захотел остаться в родном государстве и не прислушался к мнению родных, которые предлагали ему уехать.

По словам источника, внук бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой чувствует себя в родной стране вполне комфортно и не видит причин для переезда.

Ранее ходили слухи, что Байсаров давно уехал в Европу или США вслед за родственниками, но осенью прошлого года стало известно, что он отказался от эмиграции. Молодой человек сосредоточился на карьере и бизнесе – он успешно руководит популярным ивент-агентством.

Помимо профессиональной деятельности, у него сложилась и личная жизнь. По данным инсайдера, у звездного наследника есть девушка, и во многом из-за нее он твердо решил не покидать страну.

Источник отметил, что у парня здесь есть все: работа, любимая, стабильный доход, друзья, а также чувство привязанности к родине. Ни уговоры матери, ни влияние бабушки не изменят его решение – он остается в России.

К слову, ранее Орбакайте застукали за странными плясками в американском баре. Опальная артистка отрывалась на полную.