Орбакайте намекнула на истинное отношение к России в новой песне

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Кристина Орбакайте представила новую песню, в которой, как считают внимательные поклонники, намекнула на истинное отношение к России и свои планы на будущее. В композиции под названием "Жизнь одна" звезда сделала акцент на том, что начала новый этап в жизни и будет жить так, как ей хочется.
В песне звучат строки, в которых некогда популярная в нашей стране исполнительница подчеркивает, что не собирается возвращаться к прошлому и не жалеет о своих решениях. Она напомнила, что время у людей ограничено, поэтому важно действовать согласно своим желаниям и устремлениям. Такой посыл композиции показался слушателям намеком на то, что звезда готова окончательно расплеваться с родной страной.
"Не буду я грустить о том, что было. И не буду в прошлое летать", – поет беглая знаменитость.
Песня быстро набирает популярность, а под постом Орбакайте в социальных сетях отметилась ее мать Алла Пугачева. Бывшая примадонна отечественной эстрады поддержала дочь, поставив "лайк".
К слову, ранее интимную вещь Пугачевой выставили на продажу.
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