Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Александр Буйнов. Фото: @buinovofficial
Трагедия произошла под Москвой

В подмосковной Апрелевке произошла серьезная авария с участием 74-летнего народного артиста Александра Буйнова. По информации, которая распространяется в прессе, трагический инцидент произошел накануне, 26 февраля, около шести вечера.

Музыкант, управляя автомобилем Lexus, не заметил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Февральской. В результате столкновения пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у старушки разрыв связок.

Известно, что женщина работает воспитателем в детском саду. Официальных комментариев о ее состоянии пока не поступало. Артист пока также воздерживается от каких-либо заявлений по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что у знаменитого исполнителя диагностирована последняя стадия рака предстательной железы. Артист получил паллиативный статус, однако продолжает вести активную жизнь и выступать перед публикой.

Кроме того, ранее музыканту провели операцию на позвоночнике. Несмотря на проблемы со здоровьем, он не прекращает творческую деятельность и старается держаться бодро.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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