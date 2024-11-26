Буйнову присвоили паллиативный статус, излечение невозможно

Буйнову присвоили предсмертный статус: излечение невозможно
Александр Буйнов. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Страшная новость поразила публику

Российскому певцу Александру Буйнову, известному своей яркой музыкальной карьерой, диагностирована последняя стадия рака предстательной железы. По данным SHOT, 74-летнему артисту установлен паллиативный статус, что означает, что о возможности излечения или ремиссии речи больше не идет. Артист фактически при смерти, паллиативный статус означает, что теперь звезде могут лишь облегчить страдания, лечение уже бессмысленно.

Артисту поставлен диагноз – рак IV степени. Из-за ухудшения состояния в ноябре он был госпитализирован в московскую клинику, где врачи провели комплексное обследование. Ему назначены необходимые препараты и медикаменты для облегчения состояния, а также предписана термическая диета и повышенное потребление воды для поддержания организма. Специалисты также предоставили рекомендации на случай критического ухудшения самочувствия.

Любимец публики ранее рассказывал, что с онкологией он борется уже более десяти лет. В 2011 году артист сообщил о начале ремиссии после длительного лечения. Однако за прошедшие годы у него произошло несколько рецидивов, которые потребовали проведения операций и удаления метастазов. Несмотря на усилия врачей, болезнь прогрессировала, что и привело к постановке текущего диагноза.

Певец продолжает сохранять стойкость и оптимизм, насколько это возможно в его ситуации. За годы борьбы с болезнью он не раз делился с поклонниками своими мыслями о жизни и призывал ценить каждый момент.

Фанаты и коллеги Буйнова выражают слова поддержки, отмечая его мужество и силу духа. Многие вспоминают яркие выступления артиста, его вклад в российскую эстраду и оптимизм, который он всегда излучал. Поклонники очень опечалены, что такой яркий и красивый артист фактически оказался при смерти.

К слову, недавно Буйнов признался в любви известной артистке.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Сделано объявление о нанесении превентивных высокоточных ударов по России

На Западе не хотят ждать, когда Москва сделает первый шаг

Казахстан выставил России условие для сотрудничества

Астана просит от Москвы скидку на топливо

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей