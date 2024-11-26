Буйнову присвоили паллиативный статус, излечение невозможно

Страшная новость поразила публику

Российскому певцу Александру Буйнову, известному своей яркой музыкальной карьерой, диагностирована последняя стадия рака предстательной железы. По данным SHOT, 74-летнему артисту установлен паллиативный статус, что означает, что о возможности излечения или ремиссии речи больше не идет. Артист фактически при смерти, паллиативный статус означает, что теперь звезде могут лишь облегчить страдания, лечение уже бессмысленно.

Артисту поставлен диагноз – рак IV степени. Из-за ухудшения состояния в ноябре он был госпитализирован в московскую клинику, где врачи провели комплексное обследование. Ему назначены необходимые препараты и медикаменты для облегчения состояния, а также предписана термическая диета и повышенное потребление воды для поддержания организма. Специалисты также предоставили рекомендации на случай критического ухудшения самочувствия.

Любимец публики ранее рассказывал, что с онкологией он борется уже более десяти лет. В 2011 году артист сообщил о начале ремиссии после длительного лечения. Однако за прошедшие годы у него произошло несколько рецидивов, которые потребовали проведения операций и удаления метастазов. Несмотря на усилия врачей, болезнь прогрессировала, что и привело к постановке текущего диагноза.

Певец продолжает сохранять стойкость и оптимизм, насколько это возможно в его ситуации. За годы борьбы с болезнью он не раз делился с поклонниками своими мыслями о жизни и призывал ценить каждый момент.

Фанаты и коллеги Буйнова выражают слова поддержки, отмечая его мужество и силу духа. Многие вспоминают яркие выступления артиста, его вклад в российскую эстраду и оптимизм, который он всегда излучал. Поклонники очень опечалены, что такой яркий и красивый артист фактически оказался при смерти.

К слову, недавно Буйнов признался в любви известной артистке.