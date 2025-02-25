Киркоров ответил оскорбившей его Лолите

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Филипп Киркоров раскрыл, как относится к Лолите Милявской, которая ранее обвинила его во лжи и предательстве. Артист сделал заявление, опубликовав видео в соцсетях.
Ранее певица указывала, что Киркоров готов продать кого угодно – якобы он может спасать из проблем только свою персону. При этом Лолита заявила, что артист врет, когда уверяет, будто бы присутствовал на вечеринке Ивлеевой всего несколько минут.
В ответ Филипп продемонстрировал свою коллекцию фигурок российских знаменитостей. Среди них были статуэтки Маши Распутиной, Люси Чеботиной, Анны Асти и Лолиты Милявской. На вопрос о том, как он относится к последней после перепалки, певец высказался лаконично.
"А я, кстати... А я люблю (Лолиту)!" – произнес он.
Скандал между знаменитостями начался на фоне проблем в отношениях между Киркоровым и Ивлеевой. Звезды стали попутно обмениваться колкими комментариями в адрес друг друга. В результате на защиту блогера встала не только Милявская, которая раньше признавалась в теплых чувствах к поп-королю, но и Прохор Шаляпин. После этого Филипп категорически отказывается разговаривать и видеться с артистом.
Ситуация может развиваться самым неожиданным образом
Ситуация кардинально меняется